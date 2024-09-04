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Политика

Опубликован августовский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за август 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: август 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам августа первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 1 466), второе – вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян (медиаиндекс 274), третье – депутат областного Собрания Антон Минаков (медиаиндекс 186).

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам августа первое место занял председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков (медиаиндекс 801), второе – начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов (медиаиндекс 679), третье – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 647).

В августовском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 3 021), второе – глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (медиаиндекс 612), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 484).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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