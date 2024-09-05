Пскович спрятал наркотики во рту и чуть не умер

09:37, 05 сентября 2024, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Мужчина незаконно приобрёл наркотик. После этого он положил его в рот, чтобы спрятать, однако случайно проглотил наркотик и начал задыхаться.

Псковича спас мужчина, который проходил мимо. Он вызвал скорую помощь.

Псковичу по части 2 статьи 228 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.