Два автомобиля горели в Псковской области за сутки

09:41, 05 сентября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание автомобиля ВАЗ-21103 2004 года выпуска произошло в нежилом здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Здание спасли.

Помимо этого, автомобиль ВАЗ-21310 2005 года выпуска горел в деревне Новохованск в Невельском районе. Пострадавших нет.

В обоих случаях предположительной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.