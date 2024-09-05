Два автомобиля горели в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Возгорание автомобиля ВАЗ-21103 2004 года выпуска произошло в нежилом здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Здание спасли.
Помимо этого, автомобиль ВАЗ-21310 2005 года выпуска горел в деревне Новохованск в Невельском районе. Пострадавших нет.
В обоих случаях предположительной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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