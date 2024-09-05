Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей в Великих Луках
В Великих Луках на улице Матвея Кузьмина у дома № 2 произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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05 сентября 2024
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии