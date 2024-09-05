Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей в Великих Луках

09:40, 05 сентября 2024, ПАИ

В Великих Луках на улице Матвея Кузьмина у дома № 2 произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.