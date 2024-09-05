Большинство будущих специалистов IT и диджитал-сферы находят работу во время учёбы

13:54, 05 сентября 2024, ПАИ

Подготовка кадров для IT сегодня находится в числе приоритетных для российских вузов. Неслучайно вопросам практического обучения и трудоустройства будущих специалистов в сфере интернет-маркетинга и программирования уделяется повышенное внимание. Многие ребята, востребованные на рынке труда, начинают свою карьеру ещё будучи студентами.

В том, что предлагают работодатели, чего они ждут от соискателей и на что рассчитывают молодые специалисты, разобрался корреспондент Псковского агентства информации.

Было бы желание

«Мы охотно берём выпускников псковских вузов на работу. Они составляют примерно четверть нашего коллектива. Даже если у человека нет опыта, но он стремится овладеть профессией, то мы готовы обучить его», – утверждает основатель маркетингового агентства «Энтер» Александр Михайлов.

Компания предоставляет стажировки, в том числе за свой счёт. «В нашем агентстве есть внутреннее обучение сотрудников. С IT-образованием сейчас найти работу легко. Главное – иметь желание», – уверен руководитель.

Юрий Синявский окончил ПсковГУ три года назад по специальности «Реклама и связи с общественностью». Ещё до поступления в вуз самостоятельно занимался дизайном сайтов. Проходил бесплатные курсы, узнавая информацию из открытых источников.

«Можно сказать, что направление разработки сайтов в агентстве развивалось с меня. Я начал заниматься этим, и в агентстве начали уделять внимание этой работе, появились специальные сотрудники в этой сфере. Сейчас уже являюсь руководителем отдела по разработке сайтов. Для этого мне потребовалось три года», – рассказал он.

Юрий Синявский заметил, что рекламное образование полностью помогает в работе. Ведь анализ рынка, подача информации – всё это взаимосвязанные специальности.

Пойти в айти

Но не все работодатели согласны с тем, что программированию можно научиться самостоятельно, ведь университет – это фундамент, теоретическая база.

Координатор IT-отдела рекламного холдинга «ЭНДИ», предприятия, которое в том числе специализируется на автоматизации процессов обработки документов и бизнес-данных, Наталья Бегунова утверждает, что для обучения в сфере IT необходимы преподаватели, которые направят и помогут, исправят ошибки.

«Изучая программирование по видео из интернета, получаешь частичные знания, и в итоге простейшие задания выполнить не получается», – объяснила она, добавив, что фирма сотрудничает с несколькими вузами.

«В основном разработчиков мы набираем из ПсковГУ. Студентов берём, начиная со второй половины второго курса, так как именно в это время начинаются дисциплины, по результатам которых как раз и происходит отбор. Это студенты только IT-направлений, которые показали заинтересованность, высокий уровень работы. Мы обучаем прикладным навыкам, которые в дальнейшем им понадобятся. Преподают практику наши действующие сотрудники. Также дополнительно раздаём анкеты, чтобы узнать, кто хочет пройти стажировку», – рассказала Наталья Бегунова.

Как отмечают в компании, срока окончания стажировки нет: введена система так называемых грейдов – это оценка специалистов и должностей. Молодые сотрудники проходят аттестацию, подтверждают следующую ступень. И после переходят из стажёров в джунов, то есть в младших сотрудников. К моменту окончания вуза студенты выходят даже мидлами, то есть сотрудниками среднего звена. А это означает, что они могут претендовать на более высокие зарплаты.

От стажёра до сеньора

Псковские IT-компании готовы предложить молодым специалистам не только рабочие места и приемлемые зарплаты, но и перспективы карьерного роста – при условии активности и вовлечённости в деятельность.

Так, в рекламном холдинге «ЭНДИ» подчеркивают, что несмотря на лояльность, к будущему работнику предъявляются определённые требования: ответственность и самоорганизованность.

«Некоторые ребята даже на старте имеют какие-то проекты, создают свои команды. Желание развиваться – одно из ключевых качеств, которым должен обладать наш стаёер, так как сфера IT стремительно растёт, и сотрудник должен идти в ногу с ней», – отметила Наталья Бегунова.

Игорь Бабин окончил Передовую инженерную школу Псковского госуниверситета, в этом году завершает обучение в магистратуре. Он работает в компании «ЭНДИ» и параллельно ведёт у второкурсников вуза модуль по технологии обработки информации.

«Менее чем за два года я вырос до мидл-разработчика. Интерес к профессии пришёл во время учёбы в вузе. Люблю свою работу и, как не звучит банально, хочу развиваться дальше, расти профессионально», – рассказал он.

Выпускник факультета информационных технологий госуниверситета Виктор Радкевич пришёл работать в компанию, ещё когда учился на втором курсе колледжа ПсковГУ. За шесть лет вырос до сеньора, специалиста высокого уровня, умеющего решать сложные задачи и проектировать архитектуру программы. Перспектив в своей профессиональной жизни он видит очень много.

«Если будет развитие, можно разными направлениями заниматься, хоть обработкой данных, как наша компания, а можно и машинным обучением – прогнозировать показатели следующего года в определённой отрасли, например, месторождение полезных ископаемых», – утверждает он.

Сегодня молодёжь выбирает эти профессии в связи с хорошей зарплатой, бонусами от государства, гибким графиком работы. При этом абсолютно все понимают, что успеха можно добиться только благодаря саморазвитию.

Стоит отметить, что меры государственной поддержки отрасли информационных технологий и цифровой трансформации предприятий постоянно расширяются от IT-ипотеки до грантов на разработку и внедрения отечественных IТ-продуктов.