Армен Мнацаканян поднялся на шесть строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания

15:34, 05 сентября 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян поднялся на шесть пунктов в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента. В августе он занял второе место с медиаиндексом 274. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Армен Мнацаканян теперь является ещё и советником гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков». В конце августа он с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющим организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антоном Дымовым проконтролировал ход строительно-монтажных работ по догазификации в деревнях Псковского района.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».