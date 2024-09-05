Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Армен Мнацаканян поднялся на шесть строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян поднялся на шесть пунктов в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента. В августе он занял второе место с медиаиндексом 274. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Армен Мнацаканян. Фото: ПАИ

Армен Мнацаканян теперь является ещё и советником гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков». В конце августа он с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющим организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антоном Дымовым проконтролировал ход строительно-монтажных работ по догазификации в деревнях Псковского района.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 сентября 2024

Армен Мнацаканян поднялся на шесть строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
04 сентября 2024

Более 4 500 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ
03 сентября 2024

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования
03 сентября 2024

Михаил Ведерников вошёл в топ-3 индекса плотности международных контактов глав российских регионов
02 сентября 2024

Избирком: Жители Псковской области могут принять участие в выборах лёжа на диване
29 августа 2024

Приветственный каравай и испытания техники: визит премьер-министра Белоруссии в Псковскую область
29 августа 2024

Туристические и торговые связи будут развивать Псков и Витебск
29 августа 2024

Роман Головченко предложил сосредоточить сотрудничество Белоруссии и Псковской области в сфере промышленной кооперации

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...