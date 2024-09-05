Убившего соседей из-за музыки псковича до ноября отправили под стражу

16:39, 05 сентября 2024, ПАИ

Убившего соседей из-за музыки псковича до ноября отправили под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Днём 2 сентября злоумышленник зашёл в квартиру своих соседей и нанёс мужчине и его матери множественные колотые ранения острым металлическим предметом, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления. Мужчина был раздражён громкой музыкой в соседской квартире. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд избрал псковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года включительно.