Убившего соседей из-за музыки псковича до ноября отправили под стражу
Убившего соседей из-за музыки псковича до ноября отправили под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Днём 2 сентября злоумышленник зашёл в квартиру своих соседей и нанёс мужчине и его матери множественные колотые ранения острым металлическим предметом, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления. Мужчина был раздражён громкой музыкой в соседской квартире. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Суд избрал псковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года включительно.
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