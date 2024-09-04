Житель Пскова из-за громкой музыки убил соседей

15:09, 04 сентября 2024, ПАИ

Житель Пскова из-за громкой музыки убил соседей, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

2 сентября в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Родина Псковского района обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По подозрению в убийстве задержан мужчина – сосед потерпевших, который днём 2 сентября зашёл в квартиру своих соседей и нанёс мужчине и его матери множественные колотые ранения, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления. Мужчина был раздражён громкой музыкой в соседской квартире.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали следы преступления, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.