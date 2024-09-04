Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Пскова из-за громкой музыки убил соседей

Житель Пскова из-за громкой музыки убил соседей, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

2 сентября в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Родина Псковского района обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По подозрению в убийстве задержан мужчина – сосед потерпевших, который днём 2 сентября зашёл в квартиру своих соседей и нанёс мужчине и его матери множественные колотые ранения, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления. Мужчина был раздражён громкой музыкой в соседской квартире.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали следы преступления, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 сентября 2024

14 ДТП с участием велосипедов и электросамокатов произошло в Пскове с начала года
04 сентября 2024

Житель Пскова из-за громкой музыки убил соседей
04 сентября 2024

46 человек погибли в ДТП в Псковской области за семь месяцев
04 сентября 2024

Более полумиллиона нарушений на дорогах зарегистрировали в Псковской области с помощью камер с начала года
04 сентября 2024

Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
04 сентября 2024

Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»
04 сентября 2024

Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение мотоцикла и микроавтобуса в Пскове
04 сентября 2024

Стали известны подробности ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...