ВЭФ: Россельхозбанк видит потенциал для вложений в РХК 600 млрд рублей к 2030 году

16:57, 05 сентября 2024, ПАИ

К середине 2020-х годов рыбохозяйственный комплекс России сформировался как зрелая, успешная отрасль: поставлен рекорд вылова за 30 лет, страна заняла первое место по добыче лососёвых, растёт производство аквакультуры, идёт интенсивный переход на собственную кормовую базу, в экспорте всё больше продукции глубокой переработки, увеличивается потребление в рационе россиян. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Россельхозбанк поддержал РХК на 321 млрд рублей, в том числе приняв участие в реализации 132 инвестиционных проектов, 112 из которых уже введены в строй.

О перспективах и точках роста РХК на полях Восточного экономического форума рассказала первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Сейчас наш кредитный портфель превышает 110 млрд рублей, с начала года мы увеличили выдачи на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,2 миллиарда рублей. Усилия РСХБ в развитии отрасли сосредоточены на трёх основных направлениях: на модернизации и реконструкции рыбоперерабатывающих мощностей для наращивания производства продукции глубокой переработки, на увеличении экспорта с высокой добавленной стоимостью и на ускоренном развитии товарной аквакультуры», – прокомментировала Ирина Жачкина.

В экспорте продукции высокого передела (рыбное филе, рыбная мука, консервированная рыба и икра и так далее) настоящий рывок совершён за последние пять лет. Поставки почти удвоились в физическом объёме с 205 до 389 тысяч тонн.

«Мы прогнозируем, что на горизонте 2030 года объём продукции высокого передела в экспорте РХК превысит 754 тысячи тонн, что составит уже треть от всех поставок», – отметила Ирина Жачкина и добавила, что мотивацией для развития этого сегмента может послужить возмещение капитальных издержек или льготная процентная ставка. Обозначенные планы развития глубокой переработки также помогут увеличить занятость в рыбохозяйственном комплексе, в основном это поможет занятости в регионах Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа.

Высоким качеством продукции отличается и российская аквакультура. Это направление РХК характеризуется многократно опережающим всю отрасль ростом: с 2018 года объём выращивания увеличился на 68% до 402 тысяч тонн, из которых 35% приходится на Северо-Западный федеральный округ, а 21% – на Дальневосточный.

«К 2030 году объём производства продукции аквакультуры может превысить 600 тысяч тонн. Такой прогноз основан на планах по строительству шести заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тысяч тонн в год», – отметила Ирина Жачкина. Таким образом, общая потребность РХК в инвестициях на ближайшие пять лет по подсчётам Россельхозбанка составляет 586 млрд рублей.

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