Алёна Трунова и Елена Тимашова вернулись в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

17:41, 05 сентября 2024, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова и руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова вернулись в топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

По итогам августа Алёна Трунова заняла четвёртое место с медиаиндексом 449, а Елена Тимашова – шестое место с медиаиндексом 292.

Алёна Трунова вернулась в топ-15 медиарейтинга благодаря теме модернизации службы занятости в Великих Луках и планам по проведению ярмарки трудоустройства в Витебской области. Кроме того, она встречалась с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и доложила ему, что в этом году в регионе выдали почти три тысячи квот на привлечение иностранцев к работе.

Елена Тимашова в августе также участвовала в рабочей встрече с главой региона. На ней она рассказала, что в Псковской области запустят региональную программу «Земский муниципальный служащий».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».