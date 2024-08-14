Запуск региональной программы «Земский муниципальный служащий» обсудили в правительстве Псковской области

19:14, 14 августа 2024, ПАИ

Запуск региональной программы «Земский муниципальный служащий» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Еленой Тимашовой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Особое внимание уделили мерам поддержки студентов-целевиков, которые по окончании обучения придут работать в органы местного самоуправления. В том числе планируем предусмотреть региональную и муниципальную стипендии, а также предоставление жилья на время прохождения практики. Проектом предлагается единовременная выплата молодым муниципальным служащим наиболее востребованных специальностей, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты и небольшие города», – отметил губернатор.

Губернатор также отметил, что со следующего года начнётся реализация программы «Псковский гектар». Она предусматривает возможность в том числе и для муниципальных служащих получить в безвозмездное пользование земельный участок для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства.