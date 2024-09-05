В Псковской области продолжается подготовка к изданию областного тома о воинах-афганцах

21:10, 05 сентября 2024, ПАИ

Заседание рабочей группы по подготовке материалов для книги о псковских воинах-афганцах прошло в администрации Новосокольнического района сегодня, 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации.

«Это будет областной том. В него войдут также сведения о новосокольничанах, выполнявших в 80-е годы свой интернациональный долг в Афганистане. Отмечено, что активно работают над заполнением анкет для сборника сотрудники районной библиотеки и центра социального обслуживания. Но в целом пока сведения собраны только наполовину», – отметили в администрации.

Члены рабочей группы также обратились к жителям Псковской области за помощью в сборе данных о героях.