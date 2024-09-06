До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 сентября
Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 7 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, а днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет выше нормы.
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