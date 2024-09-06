До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 сентября

11:36, 06 сентября 2024, ПАИ

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 7 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, а днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет выше нормы.