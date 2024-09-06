101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны из Печорского района

12:30, 06 сентября 2024, ПАИ

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Василию Дмитриевичу Тимофееву из деревни Новый Изборск Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

В 18 лет Василия Дмитриевича призвали в ряды Красной армии. Он участвовал в освобождении Воронежа, Ельни, Смоленска, Орши, Минска, Каунаса, воевал на Курской дуге. Победу встретил в освобождённом Кёнигсберге. Василий Дмитриевич имеет пять благодарностей от Иосифа Сталина и множество наград – орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За взятие Кёнинсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», медаль Жукова, медаль «Ветеран труда» и другие награды.

Василию Дмитриевичу пожелали здоровья и крепости духа.