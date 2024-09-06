Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

15:00, 06 сентября 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, специалисты МЧС России ликвидировали возгорание автомобиля Audi 2006 года выпуска в деревне Ваулино Псковского района. Предположительной причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.

Также в этот день загорелся трактор 2010 года выпуска в промзоне в деревне Полоное Порховского муниципального округа. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пожарные смогли спасти от огня две единицы техники.

Кроме того, возгорание мусора ликвидировали в комнате жилого дома на улице Белинского в Пскове. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, произошло возгорание в жилом доме в деревне Назимово Новосокольнического района. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки.

Также было ликвидировано возгорание неэксплуатируемого строения в деревне Мостище Себежского района. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.