Игорь Иванов: Наблюдатели от профсоюза помогают обеспечить прозрачность избирательного процесса

14:28, 07 сентября 2024, ПАИ

В работе Центра общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области принимают участие сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов выразил уверенность в том, что наблюдение за выборами в Псковской области – это важная задача для профсоюзов.

«Непосредственное участие профсоюзов в этом мероприятии помогает обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса. Наблюдатели следят за соблюдением законодательства, условиями голосования и защитой прав избирателей», – подчеркнул Игорь Иванов.

Центр расположен в офисе Общественной палаты Псковской области на улице Советской, 15а в Пскове. Он будет работать все три дня голосования – 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. Избиратели могут обратиться сюда с сообщениями о нарушениях в ходе процесса голосования. В центре также действует телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.