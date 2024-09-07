До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 сентября
Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, а днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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