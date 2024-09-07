До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 сентября

17:57, 07 сентября 2024, ПАИ

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, а днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.