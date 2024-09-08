Красногородского предпринимателя привлекли к ответственности за отсутствие договора с работником
Работодателя в Красногородском районе привлекли к ответственности за отсутствие трудового договора с работником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Работодатель нанял работника, который производил деревянную тару. Однако трудовой договор не был подписан.
По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф 10 тысяч рублей.
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