Красногородского предпринимателя привлекли к ответственности за отсутствие договора с работником

10:05, 08 сентября 2024, ПАИ

Работодателя в Красногородском районе привлекли к ответственности за отсутствие трудового договора с работником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Работодатель нанял работника, который производил деревянную тару. Однако трудовой договор не был подписан.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф 10 тысяч рублей.