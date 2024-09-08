Пенсионерка из Новоржева стала жертвой мошенников
69-летняя жительница Новоржева стала жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщине на телефон поступило сообщение в мессенджере от имени знакомой. Пенсионерку просили одолжить деньги, что она и сделала. Она перевела по номеру карты на чужой счет 29 тысяч рублей.
После этого оказалось, что аккаунт знакомой был взломан. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подчеркнули в УМВД.
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