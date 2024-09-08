Пенсионерка из Новоржева стала жертвой мошенников

14:57, 08 сентября 2024, ПАИ

69-летняя жительница Новоржева стала жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине на телефон поступило сообщение в мессенджере от имени знакомой. Пенсионерку просили одолжить деньги, что она и сделала. Она перевела по номеру карты на чужой счет 29 тысяч рублей.

После этого оказалось, что аккаунт знакомой был взломан. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подчеркнули в УМВД.