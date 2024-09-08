Двое детей из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Петербург

16:33, 08 сентября 2024, ПАИ

Двое детей – шести и четырёх лет – из деревни Окрино решили самостоятельно на маленьком квадроцикле поехать в Санкт-Петербург, хотя родители разрешали им кататься исключительно на участке, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Дети взяли с собой зелёного плюшевого медведя. Доехать до трассы на Санкт-Петербург они не успели. В районе деревни Запесенье их увидел проезжавший мимо мужчина, остановил их и вызвал полицию и ДПС.

Дети живы и здоровы.