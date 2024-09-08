Двое детей из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Петербург
Двое детей – шести и четырёх лет – из деревни Окрино решили самостоятельно на маленьком квадроцикле поехать в Санкт-Петербург, хотя родители разрешали им кататься исключительно на участке, сообщает корреспондент ПАИ.
Дети взяли с собой зелёного плюшевого медведя. Доехать до трассы на Санкт-Петербург они не успели. В районе деревни Запесенье их увидел проезжавший мимо мужчина, остановил их и вызвал полицию и ДПС.
Дети живы и здоровы.
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