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Происшествия

Двое детей из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Петербург

Двое детей – шести и четырёх лет – из деревни Окрино решили самостоятельно на маленьком квадроцикле поехать в Санкт-Петербург, хотя родители разрешали им кататься исключительно на участке, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Двое малолетних детей с зеленым медведем из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Санкт-Петербург
    Фото: ПАИ
  • Двое малолетних детей с зеленым медведем из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Санкт-Петербург
    Фото: ПАИ
  • Двое малолетних детей с зеленым медведем из Плюсского района решили самостоятельно уехать на квадроцикле в Санкт-Петербург
    Фото: ПАИ

Дети взяли с собой зелёного плюшевого медведя. Доехать до трассы на Санкт-Петербург они не успели. В районе деревни Запесенье их увидел проезжавший мимо мужчина, остановил их и вызвал полицию и ДПС.

Дети живы и здоровы.

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