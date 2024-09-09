Иван Мешков поблагодарил жителей Гдовского района за доверие
Победитель выборов главы Гдовского района Иван Мешков поблагодарил жителей муниципалитета за доверие.
«Это не личная моя победа, а результат всей нашей команды. Его получили благодаря тому, что провели много встреч, встречались с жителями, избирателями. Мы слышали их, они слышали нас. Каждый принял решение, чтобы улучшать район. Благодарю всех жителей района за доверие», – заявил он в понедельник, 9 сентября, на подведении итогов выборов в офисе регионального отделения «Единой России».
За Ивана Мешкова отдали свои голоса 61,52% избирателей Гдовского района, принявших участие в выборах.
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