Роботизированный комплекс для восстановления ходьбы теперь работает в Великих Луках

09:49, 09 сентября 2024, ПАИ

В великолукский филиал Псковской областной клинической больницы поступил роботизированный комплекс локомоторной терапии, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Оборудование за 7 млн рублей поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Этот комплекс помогает людям с нарушениями стереотипа ходьбы, например, после инсульта, травмы головного мозга, переломов позвоночника.

Встроенные сенсоры аппарата отслеживают и анализируют движения пациента в режиме реального времени. Система получает детальную информацию о характеристиках ходьбы, положении тела, мышечной активности. Режим тренировки автоматически настраивается в соответствии с текущим состоянием пациента.