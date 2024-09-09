Трёх граждан Афганистана выдворят из России по решению себежского суда

12:32, 09 сентября 2024, ПАИ

Трёх граждан Афганистана выдворят из России по решению себежского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что сотрудники отделения (погз) в деревне Глембочино выявили трёх граждан Афганистана, пересёкших госграницу в обход открытых для международных сообщений пунктов пропуска. Иностранцы направлялись из Белоруссии в Россию.

Суд признал граждан Афганистана виновными в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России.

До выдворения иностранцы будут находиться в специальном учреждении МВД России.