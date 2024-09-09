Итоги муниципальных выборов в Гдовском районе прокомментировал Владимир Кузь

13:24, 09 сентября 2024, ПАИ

Итоги муниципальных выборов в Гдовском районе прокомментировал в беседе с корреспондентом ПАИ депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу № 7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Выборный процесс был достаточно непростым для нашей партии. Как вы знаете, Гдовский район достаточно своеобразный, сложный, но предвыборная гонка прошла так, как и планировали, – все отработали на 5 с плюсом. В очередной раз партия власти доказала, что она действительно достойна. Будем надеяться, что в Гдовском районе не только предвыборная гонка будет насыщенной, но и работа избранного кандидата [Ивана Мешкова. – ПАИ] будет такая же достойная», – отметил Владимир Кузь.

В первую очередь избранному Ивану Мешкову нужно будет подобрать команду в органы исполнительной власти, наладить взаимодействие с главами волостей, подчеркнул депутат.

«А дальше у него нет времени на раскачку – нужно сразу включаться в работу, потому что проблем накопилось действительно очень много, которые нужно решать. Нужно сделать максимальное для комфортного проживания в Гдовском районе», – обратил внимание Владимир Кузь.

Несмотря на сложности в Гдовском районе, партия «Единая Россия» всесторонне поддерживала его развитие, добавил он.

«Партия всесторонне помогала несмотря на то, что там было и безвластие, и партия-конкурент там обосновалась и рулила. Тем не менее мы всегда работали с населением, всегда оказывали помощь, и думаю, дальше она будет только усиливаться. Думаю, что Гдовский район теперь будет только развиваться», – заключил Владимир Кузь.