Центр Пскова стоит в пробках
Центр Пскова с утра 10 сентября стоит в пробках. Причина – авария на ул. Советской, напротив магазина «Стекляшка», передает корреспондент ПАИ. В ДТП попал мотоциклист и автомобиль. Мотоциклист госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС, спасатели АСС.
Пробки образовались со стороны Завеличья от ул. Народной до въезда на пл. Ленина и Октябрьскую пл., а также со стороны Запсковья – на ул. Поземского от ул. Александра Невского до пл. Ленина.
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