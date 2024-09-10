Больше всего командировки любят замужние псковички с детьми

11:07, 10 сентября 2024, ПАИ

В Пскове больше всего командировки любят замужние женщины с детьми. Такие данные приводит сервис SuperJob.

В командировки любят ездить 60% псковичей. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций, врачей и юристов.



Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (69 и 63% соответственно). Среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств: «Обожаю командировки, узнаешь много нового».



Не любят командировки 14% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой: «Смотря куда ехать».