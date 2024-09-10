Дорожные работы проводят в Куньинском районе

12:21, 10 сентября 2024, ПАИ

Дорожные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводят в населённых пунктах Пухновской волости Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Работы проводит муниципальное бюджетное учреждение «Куньяавтодор». Там, где это необходимо, осуществляются работы по добавлению материала и планировке дорожного полотна, отметили в издании.