В Псковском музее завершилась реставрация двух столиков из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова

13:25, 10 сентября 2024, ПАИ

В Псковском музее завершилась реставрация двух столиков из сгоревшей усадьбы Николая Римского-Корсакова в Любенске. Пожар в Плюсском районе произошел в июле 2022 года.

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В огне, помимо прочего, пострадали небольшой столик с мраморной столешницей и круглый столик на одной фигурной ножке из семьи Надежды Штейнберг (1884–1971), младшей дочери композитора.

Столик в музей-усадьбу передала Наталья Токмачева, правнучка Римского-Корсакова по линии Штейнберг. После смерти отца семья Штейнберг пользовалась главным любенским домом, поэтому круглый стол – вещь мемориальная, особенно дорогая для экспозиции усадьбы.

Поскольку состояние предметов было критическим, а сложность предстоящих реставрационных работ крайне высокой, для реставрации уникальных предметов в Псковский музей-заповедник был приглашен художник-реставратор деревянной и полихромной скульптуры из Русского музея Алексей Купцов.

«Круглый столик попал в реставрацию после пожара. Лак, которым были покрыты все поверхности, повсеместно помутнел, образовав белесо-желтую пленку, из-за которой цвет и рисунок шпона столешницы были практически не видны. Помимо проблем с лаком, предмет остро нуждался в реставрации из-за значительных повреждений конструктивных деталей, утрат деревянной основы и шпона. Было необходимо восстановить устойчивость стола, восполнить утраты основы и шпона, восстановить истинный цвет древесины, чтобы вернуть памятнику первоначальный вид и возможность вернуться в экспозицию», – рассказал Алексей Купцов.

В процессе реставрации отломанные ножки были вклеены на свои места и основание приобрело необходимую прочность и устойчивость. Идущий «волнами» на столешнице шпон, после многочисленных инъекций клея, удалось уложить и выровнять. Также вклеивались на места утраченных элементов фрагменты, вырезанные из шпона, схожего по цвету и фактуре с авторским. Путем долгого утоньшения помутневшего и потемневшего лакового слоя открылся яркий истинный цвет авторского шпона. В результате проведенных реставрационных мероприятий столик приобрел необходимую устойчивость, прочность, экспозиционный вид.

Столик с мраморной столешницей также был восстановлен. После пожара по всей поверхности присутствовали сильно выраженный перегоревший лак черного цвета, заметные отслоения шпона, мрамор со следами копоти и значительных загрязнений. В процессе реставрации удалось привести памятник в экспозиционное состояние: потемневший запекшийся лак был полностью удален, подклеены подвижные фрагменты, склеены конструктивные соединения, восполнены утраты шпона, нанесен новый слой лака. Мраморная крышка была также приведена в экспозиционное состояние и вернулась к первоначальному облику.

В обозримом будущем предметы смогут предстать перед широкой публикой, заняв место в экспозиции музея-усадьбы Римского-Корсакова.