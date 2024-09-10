По итогам прошедших выборов в регионах РФ беспрецедентно обновится депутатский корпус

14:36, 10 сентября 2024, ПАИ

«Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании президиума генсовета и бюро Высшего совета, сообщает сайт ER.ru.

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. «Избиратели поддержали политику президента и доверили нашей партии проводить курс президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. «Бронзоветь» нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя», – сказал он.

Борис Грызлов также отметил, что, несмотря на то, что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, – он не смог реализовать свои задачи. «На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента», – подчеркнул Борис Грызлов.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

«По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, «Единая Россия» их оставила за собой. Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба кандидаты от «Единой России»), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шёл как самовыдвиженец, партия его поддерживала», – рассказал он. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от «Единой России) выборы уже прошли, в двух ещё состоятся.

В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране – 64,6%.

«Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания). В 2019 году у партии было 66% мандатов», – отметил врио секретаря генсовета «Единой России».

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев.

«Максимальная явка была в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила «Единая Россия» в административных центрах, – 59,6%», – рассказал он.

Выполнила задачи «Единая Россия» и на выборах глав административных центров. В Абакане кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов, в Анадыре кандидат от «Единой России» Сергей Спицын – почти 62%.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией». Выиграли 81% кандидатов этой категории.

«Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, также имевших в своих рядах участников спецоперации», – подчеркнул он. Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой гвардии Единой России».

Владимир Якушев также остановился на традиционно сложных для партии кампаниях – везде она улучшила свои позиции. В Хабаровском крае в 2019 году на выборах в законодательную думу региона «Единая Россия» получила всего два мандата (6%). В 2024 году – уже 28 мандатов (78%). На выборах депутатов Хабаровской городской думы в 2019 году у партии не было ни одного мандата.

«34 мандата или 97% партия получила в 2024 году. За эти пять лет была проделана серьёзная работа. Её оценка в единый день голосования показывает, как в течение пяти лет поменялось политическое поле в Хабаровском крае», – подчеркнул врио секретаря генсовета.

Партии важно было добиться и максимального результата в законодательном собрании и административном центре в Марий Эл.

«Мы видим результаты. Они говорят, что мы начали подготовку, формируя партийную инфраструктуру в республике. Чтобы на выборах-2026 не допустить ситуации, которая произошла в 2021 году. Иркутская область – традиционно непростой регион. Мы ему уделили самое пристальное внимание. И увидели результат 86% в административном центре. Два города, где традиционно непросто проходит кампания, – это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Там также представители «Единой России» одержали победу», – подчеркнул Владимир Якушев.

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%.

«Обновление – одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле», – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» в ходе ЕДГ-2024 начала подготовку к федеральной кампании-2026.

«Если мы так же продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдёт организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим», – сказал Владимир Якушев.