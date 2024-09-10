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Общество

Пять аистят-первогодков спасли жители Псковской области, передав их в «Дом белого аиста»

Пять аистят-первогодков поступили в «Дом белого аиста» в Гдовском районе в августе и сентябре. В эти месяцы жители Псковской области привозят в приют не только травмированных аистов, но и просто ослабленных. Об этом сообщается в группе центра помощи аистам.

Пять аистят-первогодков спасли жители Псковской области, передав их в «Дом белого аиста». Фото: «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Это поздние аистята, миниатюрные особи, прибившиеся к людям, как правило, очень худенькие, у которых нет сил на продолжительные полёты. Преодолеть продолжительный миграционный путь в Африку им не по силам. Наша задача – таких птиц откормить, дать им возможность окрепнуть, предоставить им кров, уход и корм зимой, а после этого весной выпустить в природу, тем самым подарить аисту второй шанс на вольную жизнь», – говорится в сообщении на странице сообщества «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также сообщается, что одного ослабленного аистёнка привезли 4 августа из деревни Тямша Псковского района Псковской области, 17 августа – другого из деревни Макарово Палкинского района Псковской области, 23 августа – ещё одного из деревни Черская Палкинского района Псковской области, а 2 сентября два аистёнка доставлены из деревни Скрипово Порховского района Псковской области.

Специалиста приюта помощи аистам поблагодарили всех, кто помогает спасать аистов и вносит свой вклад в сохранение этих птиц.

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