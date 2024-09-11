Глава Псковского района проконтролировала ход капремонта в Адворицком доме культуры
Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки посетила площадку капитального ремонта Адворицкого дома культуры, который проводится в рамках президентского нацпроекта «Культура». Об этом глава района сообщила в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
На сегодняшний день подрядчик установил окна, входные двери основного и запасного выхода, ведётся установка дверей внутри помещения.
Кроме того, фасады здания покрашены и отделаны декоративной доской по дизайн-проекту, в санузле и технической комнате уложена керамическая плитка, внутри здания стены обшиты гипсокартоном, готовятся к покраске. Также завершена отделка кровли металлочерепицей, установлены снегозадержатели и молниезащита.
«Работы ведутся по графику, отставаний нет. В ближайшее время будут установлены зеркала в кабинет хореографии, завезена мебель и оборудование. На октябрь запланировано торжественное открытие современного Дома культуры, который совсем не похож на тот, что был», – отметила Наталья Фёдорова.
Перед Адворицким домом культуры уже начали работу активисты ТОС «Адворицы», расчищена площадка, скоро будет установлена уличная сцена, скамейки и уложена брусчатка. Уже прибыли элементы новой воркаут-площадки – спортивной составляющей благоустройства, уточнила глава района.
Глава Псковского района проконтролировала ход капремонта в Адворицком доме культуры
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