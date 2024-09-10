Россиянам рассказали, как можно вернуть почти миллион рублей при покупке квартиры

12:33, 11 сентября 2024, ПАИ

При совместной покупке жилья супруги могут получить налоговый вычет в сумме до 910 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Каждому супругу полагается вычет в размере 260 тысяч рублей – 13% от стоимости приобретаемого жилья. Лимит на каждого человека ограничен двумя миллионами.

Также можно получить вычет с процентов ипотеки, уплаченных банку. Сумма составляет 390 тысяч на двоих. Однако и здесь есть лимит – максимальная сумма процентов не должна превышать три миллиона рублей.

По подсчётам финансового консультанта, каждый из супругов может получить по 260 тысяч рублей за приобретённую квартиру, и вся семья может получить вычет с процентов – 390 тысяч рублей, если жильё было приобретено по договору ипотеки. В сумме семья может получить 910 тысяч рублей.