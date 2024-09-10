Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россиянам рассказали, как можно вернуть почти миллион рублей при покупке квартиры

При совместной покупке жилья супруги могут получить налоговый вычет в сумме до 910 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Каждому супругу полагается вычет в размере 260 тысяч рублей – 13% от стоимости приобретаемого жилья. Лимит на каждого человека ограничен двумя миллионами.

Также можно получить вычет с процентов ипотеки, уплаченных банку. Сумма составляет 390 тысяч на двоих. Однако и здесь есть лимит – максимальная сумма процентов не должна превышать три миллиона рублей.

По подсчётам финансового консультанта, каждый из супругов может получить по 260 тысяч рублей за приобретённую квартиру, и вся семья может получить вычет с процентов – 390 тысяч рублей, если жильё было приобретено по договору ипотеки. В сумме семья может получить 910 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 сентября 2024

Звук из роликов псковских креативщиков разлетелся по всей России
10 сентября 2024

Ирина Григорьева: Органы власти активно включены в работу по внедрению стандарта креативных индустрий в Псковской области
10 сентября 2024

ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове
10 сентября 2024

Круглый стол в рамках Недели креативной экономики проходит в медиацентре ПАИ
09 сентября 2024

Госпошлина за расторжение брака в России увеличилась в восемь раз
09 сентября 2024

Основатель проекта «Доместа» Андрей Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
09 сентября 2024

В Псковском отделении Сбера прошла первая ипотечная сделка на индивидуальное жилищное строительство с открытием эскроу-счёта
06 сентября 2024

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...