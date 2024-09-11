Для двух жителей Псковской области онлайн-шопинг обернулся кражей денег

17:06, 11 сентября 2024, ПАИ

Для двух псковичей онлайн-шопинг обернулся кражей денег, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что на сайте бесплатных объявлений нашёл предложение о продаже колёс. Мужчина перевёл продавцу 21 тысячу рублей. После чего желаемый товар он не получил, а продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «мошенничество» УК РФ.

34-летняя псковичка переписывалась с продавцом в мессенджере и тоже обсуждала покупку колёс для автомобиля. Женщина перевела неизвестному 38 500 рублей, но товар так и не получила.