Молодёжка Псковского облсовпрофа участвует в окружном этапе трека «Молодой профлидер России»

17:50, 11 сентября 2024, ПАИ

Делегация Псковского облсовпрофа во главе с председателем Игорем Ивановым участвует в окружном этапе всероссийского конкурса в треке «Молодой профсоюзный лидер России», который проходит в Вологде с 11 по 13 сентября под эгидой Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковский облсовпроф на очередном этапе конкурса представят председатель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева и молодые профлидеры Валерия Ахрамович и Марина Колчева.

В это время лидер регионального профдвижения Игорь Иванов примет участие в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов Северо-Запада.

«Профсоюз региона представляют достойные активисты, которые проявляют инициативу, трудолюбие и стремление к развитию. Вместе мы сможем достичь высоких результатов и продемонстрировать нашу сплочённость и профессионализм», – отметил Игорь Иванов, пожелав команде добиться успехов.