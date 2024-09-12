Археологи завершили работы на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
Археологи завершили работы на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
«В результате каменные постройки объединились в один комплекс из трёх подвальных помещений с несколькими этапами ремонта и переустройства. Полевой этап закончен, начинается этап обработки собранного материала и написания научного отчета», – говорится в сообщении.
Напомним, что на месте раскопов археологи находили уникальные вещи, среди которых два нательных костяных крестика, копоушка с завершением в виде птицы, серьги-двойчатки.
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