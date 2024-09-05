Два нательных костяных крестика обнаружили археологи на Красноармейской набережной в Пскове

13:06, 05 сентября 2024, ПАИ

Два нательных костяных крестика обнаружили археологи на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

«Нательные крестики – частые находки в культурном слое города, но среди них выделяются костяные кресты. За многие годы археологического изучения Пскова их найдено около 10 штук. На раскопе на Красноармейской набережной за последний месяц найдено еще два таких креста. Оба крестика происходят из заполнения построек (каменных подвальных помещений), которые на данный момент датируются в пределах 2-й половины XV-XVI вв.», – уточнили специалисты.

«Особо ценной и красивой находкой является резной крестик. Мастер с любовью подошел к своей работе, и у него получилось настоящее произведение искусства. На последней фотографии совмещены крест и заготовка изделия из кости. Кость крупного рогатого скота – сырье, из которого мастер вырезал такую красоту», – рассказали археологи.