Ещё одну уникальную находку обнаружили археологи в раскопе ​на Красноармейской набережной в Пскове

23:00, 03 сентября 2024, ПАИ

Уникальную находку – копоушку с завершением в виде птицы – обнаружили археологи в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Находка – из слоя XVIII века. «Самая яркая находка сегодняшнего дня», – отметили археологи.

Копоушка – предмет, совмещающий в себе гигиеническую функцию, которая следует из названия, и функцию украшения. Для гигиены используется миниатюрная ложечка в нижней части. В верхней части – отверстие для подвешивания. Птичка, безусловно, для красоты, отметили археологи.

Ранее сообщалось, что старинные керамические сосуды обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове.