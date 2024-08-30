Модные три века назад серьги-двойчатки обнаружили археологи в Пскове

13:30, 30 августа 2024, ПАИ

Модные три века назад серьги-двойчатки обнаружили археологи в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

Сцепленную между собой пару серёжек удалось найти в яме в раскопе на Красноармейской набережной.

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Такие серьги женщины охотно носили в XVII-XVIII веках. Они считались очень модным аксессуаром.

Ранее серьги такой же конструкции во множестве находили во время раскопок у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах.

Сообщалось также, что в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове обнаружен гребень из бивня моржа, запонка и тарелка и множество других полезных в быту вещей.