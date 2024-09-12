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Общество

Делегация Псковской области отправилась на Всероссийскую неделю охраны труда

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой принимает участие в 9-й Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходит на базе университета «Сириус» в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

«Мы готовы предложить коллегам свои наработки, например, в сфере работы со старшим поколением, реабилитации и сопровождения людей с ограниченными возможностями. Основной целью мероприятия является продолжение взаимодействия по вопросам улучшения качества жизни наших граждан уже за стенами ВНОТ», – рассказала Вера Емельянова.

На повестке Всероссийской недели охраны труда – актуальные для Псковской области вопросы модернизации системы труда и занятости, обеспечения ведущих отраслей экономики кадрами и развития социального обслуживания населения. Кроме широкой экспертной поддержки представители комитетов и специалисты областных профильных организаций смогут познакомиться с лучшими региональными практиками.

«Для нас эта площадка – возможность обсудить вопросы, которые зачастую не поднимаются в официальном поле. Так, например, в рамках модернизации службы занятости у нас есть задачи по сокращению времени закрытия кадровой потребности псковских работодателей, планируем узнать реальные кейсы регионов по данному вопросу, на какие детали стоит обратить внимание, что улучшить», – отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, которая также принимает участие в выставке, подчеркнула, что ВНОТ – ключевое мероприятие в отрасли, в рамках которого можно презентовать возможности региона и почерпнуть новое в области программ повышения рождаемости, активного долголетия, цифровизации соцобслуживания.

На площадке форума представители Министерства труда РФ, Роструда и Социального фонда России, а также профильные специалисты из всех регионов России обсуждают уже вступившие в силу в этом году и только планируемые к принятию изменения в области нормативно-правового регулирования, охраны труда, занятости и социальной защиты, а практики делятся опытом их внедрения на предприятиях разных отраслей.

Всероссийская неделя охраны труда – крупнейшее в отрасли событие, которое в этом году собрало более 250 компаний из всех регионов России и ряда зарубежных стран. Участниками выставки стали более 8 тысяч человек. Мероприятие продлится до 13 сентября.

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