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Экономика

Новый инструмент T2 для продвижения бизнеса заказчиков удваивает конверсию

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о запуске собственной CPA-платформы (cost per action) в партнёрстве с afina. Команда инженеров и аналитиков разработала рекомендательную систему на базе машинного обучения для коммуникации бизнеса с потенциальными клиентами. Она гарантированно приводит к конвертации в целевое действие – покупку, отклик на вакансию или оформление заявки. Платформа позволяет бизнесу увеличить конверсию более чем в два раза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото пресс-службы T2

Рекомендательная система в режиме реального времени определяет рост анонимизированного интереса абонента к различным категориям товаров и услуг. После фиксации растущего спроса платформа предсказывает вероятность отклика пользователя на рекламное предложение. Он получит SMS в том случае, если оффер для него действительно актуален, в оптимальный момент и с наилучшими условиями.

Она полезна для категории услуг, которые требуют подтверждения на стороне рекламодателя, – например, при оформлении кредитной карты. В этом случае платформа одновременно формирует наиболее подходящие под параметры рекламодателя когорты пользователей, повышая вероятность одобрения, подбирает релевантное интересам клиента предложение и тем самым увеличивает вероятность успешного заключения договора.

Команда big data T2 непрерывно тестирует гипотезы, оставляет в арсенале только наиболее удачные, на основе исследовательской работы совершенствует механики скоринга. Таким образом CPA-платформа T2 помогает рекламодателям выполнять поставленные KPI: по количеству новых клиентов, покупок, установок приложений и закрытым вакансиям. При этом расчёт стоимости рекламной кампании строится только на конвертируемом в лиды трафике.

Решение дополняет устоявшуюся на рынке модель взаимодействия CPM – cost per mile. Она предполагает отправку сообщений группе пользователей, которые соответствуют, например, заданным социально-демографическим характеристикам, определённым группам интересов.

С момента запуска T2 провела серию успешных пилотных проектов, которые подтвердили эффективность технологии. В рамках рекламной кампании одного из заказчиков удалось увеличить конверсию в 2,2 раза. Платформа продолжает постоянно самообучаться на автоматизированной обратной связи от подключенных рекламодателей.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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