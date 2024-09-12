Фруктово-овощная экспозиция откроется на огороде в Михайловском

13:34, 12 сентября 2024, ПАИ

13 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открывают традиционную осеннюю выставку «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фруктово-овощную экспозицию в настоящее время готовят в центральной усадьбе заповедника, точнее — на огороде в северном саду мемориального имения Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Открытие выставки намечено на 14:00. Вход на неё свободный.

В не самой обычной для «классического» музея экспозиции будут представлены как свежие, так и переработанные в «домашние заготовки на зиму» фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в музеях-усадьбах. В «Михайловском» напомнили, что традиционное название выставки — строка из стихотворения «К Юдину» с упоминанием Флоры (римская богиня цветов, расцвета, весны и полевых плодов) и Помона (римская же богиня древесных плодов и изобилия).

Как рассказала главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, сезон-2024 выдался сложным для сотрудников вверенной ей службы. «В условиях аномальных погодных температур, которые, увы, стали нередки в нашей зоне, в этом году наши сады не смогли порадовать урожаем яблок. Как раз во время цветения случились морозы до 6—8 °С. Попали под возвратные весенние заморозки и цветущие ягодные кустарники — красная и чёрная смородина и крыжовник, а также слива и вишня. А лето выдалось засушливым, но сотрудникам службы всё-таки удалось вырастить и частично сохранить урожай сельскохозяйственных культур, которые возделываются на усадебных огородах: лён, овёс. Зато, нужно отметить, что наши маленькие помощники — пчёлы в этом году собрали отменно много мёда», - поделилась Галина Пиврик.

Огороды в музеях-усадьбах являются экскурсионными объектами. Так, например, Михайловский огород воссоздан на том месте, где был при Пушкине, свидетельством чему является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому позднее, в 1838 году была сделана гравюра. А в Тригорском туристов знакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных гряд с лекарственными и пряными травами, «аптекарских огородов», типичных для усадеб XVIII века. Всё это неизменно привлекает внимание посетителей, особенно тех, что приезжают в Пушкинский заповедник из больших городов.

На выставке «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» свободно смогут побывать все желающие; билеты на неё или какие-либо возрастные ограничения для посетителей не предусмотрены. Для гостей запланировано небольшое угощение: им предложат простую деревенскую еду, какую «…в старину едали деды». Тут же можно будет купить мёд, овощи, выращенные в экологически чистых заповедных пространствах, и овощные заготовки на зиму.

Выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до 15 сентября.