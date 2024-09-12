По всей Псковской области откроются 24 кадровых центра «Работа России»

15:32, 12 сентября 2024, ПАИ

По всей Псковской области откроются 24 кадровых центра «Работа России», сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.

Псковская область входит в число регионов второй волны по комплексной модернизации кадровых центров в рамках нацпроекта «Демография». Процесс предполагает не только изменение интерьеров и формирование современного визуального пространства, но и обучение сотрудников. За время реализации проекта в РФ более 20 тысяч сотрудников служб занятости прошли программы повышения квалификации.

Кадровые центры «Работа России» могут быть полезны не только соискателям, но и работодателям. Среди доступных инструментов присутствуют такие, как подбор специалистов, оказание отдельных HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей.

В Псковской области сейчас доступны почти семь тысяч вакансий, в том числе от ведущих работодателей региона – ООО «Псков-Полимер», АО «ПЭМЗ», АО «Псковский хлебокомбинат», АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ПАО «АВАР», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и не только. Также через кадровые центры можно пройти обучение. В регионе представлено 250 таких программ, есть такие направления, как бухгалтер, 1С программист, графический дизайнер, тренер-преподаватель физической культуры, специалист в области логистики, паспортист и не только.