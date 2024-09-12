Псковская полиция помогла семье из Латвии получить гражданство России

16:03, 12 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники полиции из Псковской области помогли семье пожилой соотечественницы оформить гражданство РФ в рамках государственной программы содействия добровольному переселению в Россию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пять человек, приехавших из Латвии, принесли присягу гражданина России. Среди них – представители четырёх поколений: от 72-летней женщины до пятилетнего ребёнка.

Полицейские вместе с сотрудниками регионального комитета по труду и занятости помогли переселенцам подтвердить иностранное образование и квалификацию, найти работу, получить компенсацию за медицинское обследование семьи и устроить ребёнка в детский сад. На сбор всех необходимых документов ушло три месяца.

Приобретшие гражданство РФ выразили благодарность сотрудникам полиции за оказанную поддержку.

Участник государственной программы пресечения соотечественников Алексей Поташов отметил, что все документы оформили довольно быстро, как и обещали. «Трудности были, но мы их преодолели, нам помогли», – сказал он.

«Помогли нам конечно же соотечественники, потому что мы не знали сначала куда обращаться, куда идти. Большое им спасибо за информацию, за поддержку. Соотечественники молодцы, что занимаются такими, как мы», – подчеркнула Ольга Поташова.

Отметим, что всего за два года действия программы содействия добровольному переселению соотечественников из Прибалтики в Псковскую область прибыл и получил гражданство 171 человек.