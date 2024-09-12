Специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России подвели итоги четырёхдневного рабочего визита в Псковскую область
В правительстве Псковской области прошла рабочая встреча со специалистами НМИЦ здоровья детей Минздрава России. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Четыре дня федеральные эксперты работали в Псковской области. Они оценили работу детской областной клинической больницы и Великолукской детской городской больницы по профилю «детская хирургия».
На рабочем совещании под председательством заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной были подведены итоги. Все пожелания федеральных специалистов услышаны и будут реализованы, подчеркнули в комитете. Речь идёт о направлениях цифровизации, укрепления кадрового потенциала, обновления материально-технической базы, улучшения качества оказания хирургической помощи.
В комитете по здравоохранению также отметили, что федеральные эксперты различных профилей приезжают в регион регулярно в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».
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Специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России подвели итоги четырёхдневного рабочего визита в Псковскую область
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