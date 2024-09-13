Парк Викенгейзера и планы по благоустройству – в интервью ПАИ с Сергеем Гавриловым

12:09, 13 сентября 2024, ПАИ

Об изменениях в городском округе № 4, вечной борьбе с борщевиком, тосовском движении, благоустройстве парка в Черёхе рассказал депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

– Округ № 4 – самый большой по площади и протяжённости, в преимуществе здесь дома частного сектора, отсюда традиционно и главные проблемы. Всё же давайте начнём с произошедших за последнее время изменений.

– Мой округ не только большой, но и разрозненный: Белый Мох, Промежицы, Кресты, Черёха. На территории находится аэропорт, размещён авиационный полк. Всё это специфика и особый режим в условиях спецоперации. За последнее время выполнен ремонт Крестовского шоссе, оборудована пешеходная зона, ремонтируется территория аэропорта с подъездными путями. Не остались без внимания и общеобразовательные учреждения: в школе № 13 заменены оконные блоки, а в школе-интернате установили ограждение.

Вечная тема

– Каждый год все депутаты Псковской городской Думы выезжают вместе с командой городской администрации на контрольные выезды, где поднимают ряд важных вопросов. Какой стал основным в этом году? Решился ли он?

– Проблема с борщевиком стоит уже не первый год, причём она касается тех округов, которые находятся на окраинах города.

На выезде был поставлен вопрос скоса борщевика на улице Кислякова. Многоквартирные дома этой улицы уже много лет находятся в окружении полей сорняка. Земли же находятся в частной собственности. Замечу, что региональными нормативными актами предусмотрен порядок штрафных санкций за ненадлежащее содержание территорий, где растёт борщевик Сосновского.

Задача по обработке территорий от сорняка была поставлена администрацией, подрядчик выполнил работу. Но при этом осталась большая частная территория, она и дальше останется источником распространения борщевика. Всё это будет до тех пор, пока не решится вопрос ответственности собственника.

– Так как проблема решается?

– Можно сказать, что есть попытки решения, но нет самого решения. Нет инвентаризационных участков городских земель, которые заражены сорняком. Нет понимания их расположения, их юридического статуса, владельцев, нет комплексной программы по уничтожению растения.

Борщевик можно убирать локально, по заявке депутата, как сейчас делает УГХ. Но растение Псков не покинет. Это как подметать возле большой помойки. Подул ветер, и всё стало как прежде.

К тому же рядом с домами категорически нельзя применять химию. Недавно жители микрорайона Учхоз показали мне свой урожай. Так вот, половину выращенной картошки они выбросят, потому что она непригодна для еды. Получается, подрядчик перестарался, подойдя слишком близко к домам. Вблизи домов контрактом предусмотрен только скос, но он даёт силу растению на следующий год. Значит, борщевик надо только корчевать. Однако эти работы в контракт не включены. Я считаю, что подойти к этому вопросу необходимо системно и профессионально, с вовлечением всех ведомств.

О спортплощадке

– Давайте поговорим о благоустройстве. Общественные территории округа участвовали в конкурсе по программе ФКГС?

– Конечно, участвовали! 120-й ДОС активно включился в голосование, как и другие дома военного городка. Голосовали за спортивный комплекс в городке. Городской комитет по физкультуре и спорту помогал с проектом, мы его не без труда согласовали, но... голосов оказалось недостаточно, чтобы войти в тройку лидеров.

В военном городке Кресты живет более пяти тысяч жителей. В микрорайоне демонтированы устаревшие спортивные конструкции. Поэтому такой комплекс просто необходим всем жителям. По этому поводу каждый год поступает много обращений. К тому же определена и возможная территория возле ДОС 107 и 120, которая находится в муниципальной зоне ответственности.

Микрорайон Нефтебаза уже третий раз участвовал в голосовании, их вообще надо выбрать за терпение и активность. Просто этот микрорайон не такой большой, как в Овсище…

О санаторном парке

– Был же ещё интересный проект в Черёхе.

– Кроме того, замечательную инициативу проявили жители Черёхи по благоустройству у них парка Выпускников.

В Пскове имеется зона отдыха, которой пользовались горожане с конца XIX века, её организовал крупнейший местный предприниматель и промышленник Георг Францевич Викенгейзер. Сам же парк заложили в 70-е годы прошлого века выпускники школ. Сейчас – это территория санатория «Черёха». Там сохранились три дорожки до Великой, Многи и Черёхи, которыми пользуются горожане. Остальное пространство заросло, завалено валежником и сухостоем. Вид у парка, увы, неопрятный. А ведь можно было бы его расчистить, вырубив дикий кустарник и больные деревья, обустроить эти три основные дорожки, установить скамейки для отдыха, установить освещение. Но я всё равно надеюсь, что этот проект ещё будет реализован.

– Место там действительно чудесное с необыкновенным целебным воздухом. Работы ещё немало предстоит. Обозначьте другие важные вопросы, которые остаются на повестке дня.

– Их немало: асфальтирование дворов и междворовых проездов, задержка в реализации программы догазификации. Также хочу инициировать ещё один контрольный выезд вместе с администрацией города в микрорайон Учхоз, где выделены участки многодетным семьям. Там, кстати, земля шикарная, чернозём, но нет дороги. Проблем ещё много, хотя, когда меня выбрали депутатом 17 лет назад, их было в десятки раз больше.