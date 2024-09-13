Подведены итоги фестиваля «Осень в Михайловском – 2024»

21:34, 13 сентября 2024, ПАИ

Церемония торжественного закрытия XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2024» состоялась сегодня, 13 сентября, в Малом зале НКЦ музея-заповедника «Михайловское». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Исполняющая обязанности генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова подвела итоги фестиваля.

Она отметила, что в этом году в мероприятии приняли участие сотрудники 60 различных учреждений из разных уголков страны, в том числе из Тамбова, Батайска, Сургута, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга.

Во время фестиваля обсуждались актуальные вопросы, были представлены интересные и новаторские проекты, общение единомышленников и коллег привело к вдохновению участников и принесло заряд энергии для дальнейшей работы. Это подтвердили и результаты обратной связи от участников фестиваля.

Своими впечатлениями со сцены поделилась президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, кандидат педагогических наук Татьяна Жукова. Особую благодарность за художественно-философское наполнение программы фестиваля организаторы выразили председателю секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павлу Алексееву.

Благодарственными письмами за вклад в литературно-издательскую составляющую фестиваля были награждены руководитель направления по работе с образовательными организациями Светлана Плотникова, менеджер по работе с библиотеками издательства «Феникс» Ростова-на-Дону Светлана Мухина.

Благодарность за сотрудничество, многолетнюю дружбу и научно-методическую концепцию фестиваля выразили методисту Центра чтения Российской национальной библиотеки Василисе Владимировой.

Кульминационной частью церемонии закрытия фестиваля стало награждение лучших проектов – победителей Межрегионального фестиваля-конкурса лучших проектов по продвижению книги и чтения «Читающая Россия».

Конкурс проводится Псковской библиотечной ассоциацией, Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова при поддержке комитета по культуре Псковской области, Российской национальной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Ассоциации школьных библиотекарей русского мира.

Торжественную церемонию вручения наград победителям провела Василиса Владимирова.

За высокий уровень представления докладов в рамках научно-практической конференции «Культура чтения: традиции и тенденции» благодарственные письма были вручены менеджеру проектов Федерального центра развития программ социализации подростков Алёне Слёзкиной, первому заместителю директора Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмиле Слабченко, заведующей научно-методическим отделом Новогородской областной универсальной научной библиотеки Екатерине Лигус.

Директор Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева награждена специальным дипломом Псковской библиотечной ассоциации и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Ангелина Верижникова награждена дипломом победителя в специальной номинации «Лучшие практики продвижения литературного наследия А. С. Пушкина в год 225-летия с его дня рождения» и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Учитель-дефектолог педагогической мастерской «Ясна» из города Санкт-Петербурга Юлия Маслянюк награждена дипломом в специальной номинации «Лучший инклюзивный проект по продвижению книги и чтения» и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Дипломом победителя в специальной номинации конкурса «Лучший проект по гражданско-патриотическому просвещению читателей» и благодарственное письмо оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском» присуждены Наталье Якимовой, директору Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

Специальный диплом в номинации «Лучшие инновационные формы и технологии продвижения книги и чтения» и благодарственное письмо оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском» присуждены Марии Ивановой, руководителю кабинета Валентина Яковлевича Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова.

В основных номинациях победу одержал ряд участников конкурса. Заведующая Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы города Сургута Татьяна Кобелева награждена дипломом в номинации «Лучший проект по продвижению литературного наследия А. С. Пушкина в год 225-летия со дня его рождения» и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Заведующая сектором «Лермонтов: наследие» Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова Марина Урусова награждена дипломом в номинации «Лучший проект поддержки семейного чтения в Год семьи в России» и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Руководитель и основатель студии «Эвлорин» (город Санкт-Петербург) Ольга Шестакова одержала победу в номинации «Лучший проект по продвижению книги и чтения для детей и молодёжи» и отмечена благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

Руководитель Центра детского чтения Центральной детской библиотеки «Спутник» Централизованной библиотечной системы Московского района города Санкт-Петербурга Надежда Косовец награждена Гран-при «Лучший проект по продвижению книги и чтения» и благодарственным письмом оргкомитета фестиваля «Осень в Михайловском».

После церемонии награждения участники сделали общее фото на память о прошедшем фестивале.