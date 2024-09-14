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Культура

Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове

Выставка французских текстильных рисунков (кроков) начала XX века из частного собрания псковского художника Сергея Семёнова открылась в Центральной городской библиотеке Пскова в рамках проекта «Коллекция». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова
  • ​Выставка французских текстильных рисунков открылась в Пскове
    Фото: Центральная городская библиотека Пскова

В экспозиции представлено 20 графических листов. Их Сергей Семёнов приобрёл в 1980-х годах в Иванове. В то время там закрывались текстильные фабрики, а их фонды разбазаривались. Кроки – созданные профессиональными художниками гуашью на бумаге эскизы для тканых орнаментов.

«Интерес к текстильному дизайну у известного псковского живописца возник не просто так. Дело в том, что Сергей Семёнов, как и Слава Зайцев например, окончил Ивановский текстильный институт и тоже создавал такие кроки, разрабатывая до тридцати цветовых решений для каждого узора. Но поскольку случилось это уже на исходе Советского Союза, когда отечественная текстильная промышленность приказала долго жить, то ему пришлось искать работу не по специальности, и он неожиданно для самого себя стал главным художником Псковского театра кукол», – рассказали в библиотеке.

Гости выставки, в свою очередь, вспоминали про псковское льняное производство и тоже задавались вопросом, возможно ли возродить эту индустрию. Кроме того, они расспрашивали Сергея Семёнова о технологии нанесения рисунка на ткань и вытравливания узоров кислотами.

Выставка будет работать до 10 октября.

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