Радиоактивные часы обнаружили таможенники в чемодане авиапассажира из Китая

11:44, 16 сентября 2024, ПАИ

Радиоактивные часы обнаружили таможенники в чемодане авиапассажира из Китая, сообщает телеграм канал ФТС России.



Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая. Он проследовал через «зеленый» коридор в аэропорту Шереметьево в Москве, но сработала система радиационного контроля.

При досмотре багажа портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму.



Мужчина пояснил, что купил часы для личных целей. Предмет изъяли, теперь его направят на экспертизу.