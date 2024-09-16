Радиоактивные часы обнаружили таможенники в чемодане авиапассажира из Китая
Радиоактивные часы обнаружили таможенники в чемодане авиапассажира из Китая, сообщает телеграм канал ФТС России.
Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая. Он проследовал через «зеленый» коридор в аэропорту Шереметьево в Москве, но сработала система радиационного контроля.
При досмотре багажа портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму.
Мужчина пояснил, что купил часы для личных целей. Предмет изъяли, теперь его направят на экспертизу.
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16 сентября 2024
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