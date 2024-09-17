Псковские реконструкторы примут участие в праздновании 644-летия Куликовской битвы

12:25, 17 сентября 2024, ПАИ

Псковские клубы «Плесков-Град» и «Псковская вольница» примут участие в праздновании 644-й годовщины Куликовской битвы и реконструкции сражения в Тульской области 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Реконструкция пройдёт на двух площадках – на Красном и Моховом холмах. Участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калуги, Липецка, Рязани, Рыбинска, Чехова, Ельца и других городов ждут мастер-классы, конные состязания, конкурс исторической кухни, настольные игры и выступления фолк-музыкантов, а также лекции археологов. Посетители смогут побывать в ордынской юрте, узнать о быте русского воина и сделать памятные фотографии с реконструкторами, научиться стрелять из лука и метать копье-сулицу.

Организаторами празднования 644-й годовщины Куликовской битвы выступят Министерство культуры РФ, правительство Тульской области и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».