Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

14:51, 17 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на восемь строчек в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 28-е место по итогам августа. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером в августе стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 94 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.