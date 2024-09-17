Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на восемь строчек в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 28-е место по итогам августа. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Лидером в августе стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 94 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
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